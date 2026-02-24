Zelensky: zonder datum EU-toetreding zal Poetin Europa verdelen

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dinsdag gezegd dat zijn land een duidelijke datum nodig heeft wanneer het kan toetreden tot de EU. Dat is niet "zomaar een wens", zei Zelensky via een videoverbinding tegen het Europees Parlement. Zonder toetredingsdatum zal Poetin een manier vinden om toetreding decennia te blokkeren door Europa te verdelen, waarschuwde Zelensky.

"We moeten onszelf hiertegen beschermen", zei Zelensky. Hij heeft eerder gezegd in 2027 tot de EU te willen toetreden. Dat ligt gevoelig in de EU.

Zelensky zei dat de EU-lening van 90 miljard euro voor zijn land van cruciaal belang is. Hongarije blokkeert die lening.

Veiligheidsgaranties

De Russische dreiging is sinds het begin van de invasie in 2022 niet kleiner geworden, zei hij. Oekraïne, de VS en Europa moeten samenwerken om te zorgen voor veiligheidsgaranties, benadrukte hij. Ook al beseft Zelensky dat het niet makkelijk is om de "trans-Atlantische eenheid en samenwerking onder de huidige omstandigheden te handhaven".

Hij lijkt daarmee te doelen op de recente Groenland-crisis, waarbij de VS en Europa lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Sanctiepakket

Zelensky drong aan op verdere sancties tegen Rusland. "Ieder van u begrijpt wat Poetins portemonnee vult en wat hem in staat stelt deze oorlog te rekken." Dat is de export van Russische olie.

Een 20e EU-sanctiepakket, met nieuwe strenge maatregelen tegen de Russische olie-industrie, wordt ook door Hongarije geblokkeerd.

Staande ovatie

Zelensky dankte de EU voor alle steun en vroeg het parlement om daarmee door te gaan. "Blijf alstublieft de Europese manier van leven verdedigen. Steun alstublieft Oekraïne. Steun alstublieft onze vredesdiplomatie."

Na zijn speech volgde een lange, staande ovatie.