PostNL krijgt z'n zin niet, en dreigt: we gaan de prijzen nóg verder verhogen

PostNL krijgt toch geen extra bezorgdag van minister Dirk Beljaarts, en nu dreigen ze de prijzen voor het versturen van post nóg verder verhogen. Het postbedrijf heeft een monopoliepositie, maar de klachten over de bezorging en hoge prijzen zijn legio.

Nu heeft het kabinet een streep gezet door het voorstel om het bedrijf in 2025 een dag langer de tijd te geven voor de bezorging van brieven en kaarten. PostNL-topvrouw Herna Verhagen meldt maandag in een toelichting op de kwartaalresultaten van de post- en pakketbezorger onder meer verdere prijsverhogingen voor het versturen van post in de nabije toekomst. PostNL bezorgt steeds minder brieven en andere poststukken. Dat leidde in de eerste drie kwartalen van dit jaar tot een verlies van 19 miljoen euro. Dit onderstreept volgens haar de noodzaak om de postbezorging te hervormen.