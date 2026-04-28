PostNL profiteert van verkiezingspost, pakketvolume gezakt

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 7:40
DEN HAAG (ANP) - PostNL heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald met het bezorgen van post, terwijl het bezorgen van pakketjes juist minder geld opleverde. De onderneming profiteerde van verkiezingspost, terwijl de pakketmarkt kampte met zwakkere marktgroei door lagere consumentenbestedingen.
De cijfers lijken de omgekeerde wereld van het beeld dat PostNL vaak schetst. De onderneming kampt juist al langer met dalende postvolumes en moet het vooral hebben van inkomsten met pakketbezorging. Volgens PostNL vormen de cijfers evenwel geen reden om zijn eerder gestelde financiële verwachtingen voor dit jaar bij te stellen. Exclusief de verkiezingspost daalde het aantal poststukken wel.
Op 12 juli stapt het bedrijf, zoals eerder aangekondigd, over op standaard postbezorging binnen twee dagen. "Maar voor levensvatbaarheid op de lange termijn zijn een verruiming naar bezorging binnen drie werkdagen en compensatie van nettokosten in de overgangsjaren noodzakelijk", benadrukt PostNL.
POPULAIR NIEUWS

191702428 l normal none

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

ANP-556111976

Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

xxxl

Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

243665617_m

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

