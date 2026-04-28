PostNL profiteert van verkiezingspost, pakketvolume gezakt

DEN HAAG (ANP) - PostNL heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald met het bezorgen van post, terwijl het bezorgen van pakketjes juist minder geld opleverde. De onderneming profiteerde van verkiezingspost, terwijl de pakketmarkt kampte met zwakkere marktgroei door lagere consumentenbestedingen.

De cijfers lijken de omgekeerde wereld van het beeld dat PostNL vaak schetst. De onderneming kampt juist al langer met dalende postvolumes en moet het vooral hebben van inkomsten met pakketbezorging. Volgens PostNL vormen de cijfers evenwel geen reden om zijn eerder gestelde financiële verwachtingen voor dit jaar bij te stellen. Exclusief de verkiezingspost daalde het aantal poststukken wel.

Op 12 juli stapt het bedrijf, zoals eerder aangekondigd, over op standaard postbezorging binnen twee dagen. "Maar voor levensvatbaarheid op de lange termijn zijn een verruiming naar bezorging binnen drie werkdagen en compensatie van nettokosten in de overgangsjaren noodzakelijk", benadrukt PostNL.