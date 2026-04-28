Auteur en Holocaust-overlevende Edith Eger (98) overleden

Edith Eger is op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt via Instagram. De Hongaars-Amerikaanse psycholoog en schrijfster werd wereldwijd bekend met haar boek The Choice (De keuze).

Eger overleefde als tiener het concentratiekamp Auschwitz, waar ze samen met haar familie naartoe werd gedeporteerd. Haar ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog vormden de basis voor haar werk als psycholoog en auteur.

Volgens de familieverklaring "is ze vredig heengegaan, met dezelfde gratie waarmee ze leefde" en "als een engel die naar huis terugkeert". De familie benadrukt de impact van haar leven en werk. "We zijn diep geraakt door haar leven en zullen haar herinnering levend houden met onze daden." Ook bedankt de familie het publiek "voor de liefde en steun voor haar leven en werk".

Met De keuze bereikte ze een groot internationaal publiek. Het boek, dat werd aanbevolen door Oprah Winfrey, beschrijft haar kampverleden en hoe ze daarna haar leven opnieuw opbouwde. Later verschenen ook Het geschenk en De ballerina van Auschwitz.