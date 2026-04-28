Politie: meerdere personen vernielden gemeentehuis Loosdrecht

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 7:49
LOOSDRECHT (ANP) - De politie gaat ervan uit dat de vernielingen aan het deels leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht het werk zijn van een groep mensen. Laat op de avond op Koningsdag werden in het Noord-Hollandse dorp onder meer stenen door de ramen gegooid. Ook werd het hek vernield, laat een politiewoordvoerder weten.
De gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht in ligt, meldde maandagavond laat dat één persoon zou zijn aangehouden voor de vernielingen. De politie kan die aanhouding dinsdagochtend nog niet bevestigen. Wel meldt een woordvoerder dat "een groep actievoerders" verantwoordelijk is voor het gooien van stenen door de ruiten van het leegstaande gemeentepand. Om hoeveel mensen het gaat, kan de politie niet zeggen.
In het gemeentehuis aan de Rading moeten vanaf 6 mei tijdelijk asielzoekers gehuisvest gaan worden. Daar is meermaals tegen gedemonstreerd.
BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

