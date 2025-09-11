PostNL verwacht deze maand pakketten naar VS te versturen

DEN HAAG (ANP) - PostNL verwacht deze maand een groot deel van de voor de Verenigde Staten bestemde pakketten weer te kunnen verzenden. Vorige maand stopte het post- en pakketbedrijf daar net als veel Europese branchegenoten mee, door onduidelijkheid over een wetswijziging.

Een woordvoerder meldt dat alle zakelijke en retourzendingen medio september weer naar het land kunnen. Dat gebeurt via een "derde partij" die PostNL nog niet bij naam wil noemen. Voor zogeheten cadeauzendingen, die particulieren zonder commercieel doel versturen, geldt dat ze alleen tot een waarde van 100 dollar naar de VS kunnen. Voor duurdere pakketten zoekt PostNL nog naar een oplossing.

De onduidelijkheid over pakketten in de VS had te maken met een wetswijziging waardoor over zendingen met een waarde onder de 800 dollar ook invoerrechten moeten worden betaald. Eerder gold daarvoor een vrijstelling, maar de Amerikaanse president Donald Trump wilde daarvan af.