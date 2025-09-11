ECONOMIE
Netanyahu bij tekenen bouwplan: er komt geen Palestijnse staat

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 19:20
anp110925180 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn handtekening gezet onder de omstreden bouwplannen voor nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Internationaal wordt gevreesd dat dit project een tweestatenoplossing onmogelijk maakt, maar dat deert Netanyahu niet. "Er komt geen Palestijnse staat", zei hij bij de tekenceremonie.
Het plan, bekend onder de naam E1, betekent dat de Palestijnse Westelijke Jordaanoever in feite in tweeën wordt gesplitst: een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. Bovendien wordt Oost-Jeruzalem, de beoogde hoofdstad van de Palestijnse staat, dan vrijwel helemaal omgeven door Israëlische nederzettingen.
Toen de extremistische minister van Financiën Bezalel Smotrich het project vorige maand nieuw leven inblies, zei hij dat het de bedoeling was om "het idee van de Palestijnse staat te begraven".
Een groep van 21 landen, waaronder Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, veroordeelde het plan.
