FBI deelt foto's in zoektocht naar schutter Kirk

SALT LAKE CITY (ANP) - De FBI heeft twee foto's verspreid in de zoektocht naar de persoon die Charlie Kirk zou hebben doodgeschoten. Op sociale media is een persoon te zien in een zwart shirt met een plaatje erop, een pet op het hoofd en een zonnebril.

De federale politiedienst schrijft op sociale media dat de persoon gezocht wordt. Of ervan uitgegaan wordt dat die persoon zelf heeft geschoten, staat er niet bij. Ook laat de FBI in het midden wie het is. Het lijkt op de foto om een witte man te gaan, maar details of nadere informatie staan er niet bij. In het bericht wordt wel om tips gevraagd.

In berichten op sociale media omschrijft de FBI de figuur op de foto als een "person of interest", iemand die een rol speelt in een onderzoek. Doorgaans wordt daarmee iemand bedoeld die nog niet is aangemerkt als verdachte.

Moordwapen

De onder jongeren invloedrijke conservatieve activist Kirk werd doodgeschoten tijdens een bezoek aan de Utah Valley University, niet ver van Salt Lake City.

Eerder op de dag maakte de FBI bekend dat het vermoedelijke moordwapen is gevonden. Het ging om een "krachtig grendelgeweer" dat in een bebost gebied was aangetroffen, meldde hoofdonderzoeker Robert Bohls. Er zouden ook een voetafdruk en hand- en armafdrukken zijn gevonden.

In die persconferentie verwees Bohls naar de schutter met hij en hem. Hij vroeg iedereen om tips en beelden te delen. "We zijn echt afhankelijk van hulp van het publiek in dit soort zaken en geen tip is te klein of onbelangrijk."