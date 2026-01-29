ECONOMIE
PostNL wil dat pakketbezorgers alle rouwkaarten gaan bezorgen

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 8:17
DEN HAAG (ANP) - Het bezorgen van rouwkaarten moet binnenkort volledig door pakketbezorgers worden gedaan. Dat heeft te maken met veranderingen in de regels rond de postbezorging, waardoor PostNL vanaf komende zomer minder vaak de post hoeft rond te brengen.
Het postbedrijf mag er vanaf juli twee dagen over doen om het overgrote deel van alle post te bezorgen. Vanaf juli 2027 wordt dat verder verruimd naar drie dagen. Dat geldt niet voor rouwpost, die wel zo snel mogelijk moet worden bezorgd. Om dit op te vangen, gaan pakketbezorgers rouwkaarten bezorgen, in plaats van postbezorgers. Het gaat vooralsnog om een voorgestelde aanpassing in de bezorging van PostNL en is nog niet definitief.
Pakketbezorgers bezorgen nu al rouwkaarten op maandag, aangezien brievenpost wordt bezorgd van dinsdag tot en met zaterdag.
"We houden de politieke besluitvorming nauwlettend in de gaten. In de tussentijd is het noodzakelijk dat wij onze voorbereidingen treffen, zodat we op tijd klaarstaan voor de nieuwe situatie", aldus PostNL.
