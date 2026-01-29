ECONOMIE
Vraag naar geheugenchips voor AI bezorgt Samsung recordresultaat

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 8:15

SEOUL (ANP) - Samsung heeft in het laatste kwartaal van 2025 een recordwinst geboekt. Dat dankte het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern aan de sterk gestegen vraag naar speciale geheugenchips die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie ondersteunen.
De operationele winst in het vierde kwartaal kwam uit op 20,1 biljoen won (11,8 miljard euro), ruim drie keer zoveel als het resultaat een jaar eerder. De divisie die geheugenchips maakt, groeide met een derde ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Naast geavanceerde processoren hebben AI-systemen namelijk ook veel geheugen nodig om de grote hoeveelheden data op te slaan en aan te leveren. Grote spelers in deze markt, zoals Samsung, besteden veel van hun productiecapaciteit nu aan speciale geheugenchips voor AI-toepassingen, wat ten koste gaat van de conventionelere geheugenchips voor bijvoorbeeld pc's en smartphones. Die dreigen nu duurder te worden doordat er tekorten aan geheugenchips ontstaan.
