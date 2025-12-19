ECONOMIE
PostNL wil rechtszaak beginnen om afwijzing subsidie door kabinet

Economie
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 16:59
DEN HAAG (ANP) - PostNL wil een rechtszaak aanspannen vanwege het besluit van het demissionaire kabinet om het bedrijf geen subsidie te geven. Het kabinet besloot vrijdag dat het bezorgbedrijf vanaf 1 juli 2026 twee dagen mag doen over het bezorgen van de post die onder de zogeheten universele postdienst (UPD) valt en vanaf juli 2027 drie dagen. Maar door de lange bezorgtijd is de overheidssubsidie volgens het kabinet niet nodig.
PostNL wil over de overgangsperiode vanaf 2025 tot ten minste 2028 overheidssubsidie krijgen voor de "hoge" UPD-kosten, die zorgen voor verliezen bij het bedrijf. PostNL wil hierover in gesprek blijven met minister Vincent Karremans (Economische Zaken) in de hoop op een oplossing en begint er ook een rechtszaak over.
