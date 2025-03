Prada kan overname Versace deze maand afronden, meldt Bloomberg

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Het Italiaanse modehuis Prada komt dichter bij een deal om rivaal Versace over te nemen. Prada en de Amerikaanse eigenaar van Versace, Capri Holdings, zijn het eens geworden over de prijs, bijna 1,5 miljard euro. Dit melden ingewijden tegenover persbureau Bloomberg.

Mogelijk ronden Prada en Capri Holdings de deal deze maand nog af, aldus de bronnen. Daarbij zeiden ze wel dat de onderhandelingen nog kunnen mislukken en dat de timing en de prijs kunnen veranderen.

De Amerikanen kochten Versace in 2018 voor ongeveer 1,8 miljard euro van de familie Versace en investeringsmaatschappij Blackstone. In de jaren die volgden groeide het door Gianni Versace opgerichte merk hard, maar de laatste jaren lijden luxemerken onder een afzwakkende vraag, voornamelijk in China.