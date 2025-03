Murray gaat Djokovic ook coachen op Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP/RTR) - Andy Murray gaat Novak Djokovic ook op het toernooi van Indian Wells coachen. Dat heeft het managementteam van de Schotse oud-tennisser bevestigd.

Djokovic riep de hulp van Murray begin dit jaar ook in voor de Australian Open, waar hij in de halve finale geblesseerd moest opgeven. De Serviër kwam daarna alleen nog in actie op het toernooi van Doha, waar hij verloor van de Italiaan Matteo Berrettini. Murray was toen niet van de partij.

Murray nam afscheid na de Olympische Spelen in Parijs, waar hij strandde in de kwartfinales van het dubbelspel. Hij won twee keer Wimbledon en een keer de US Open. Hij veroverde twee keer olympisch goud in het enkelspel. Murray kampte veelvuldig met blessures.

Djokovic won het toernooi van Indian Wells in 2016 voor de vijfde en laatste keer.