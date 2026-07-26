Premier Australië wil Trump bevragen over nieuwe heffingen

CANBERRA (ANP/BLOOMBERG) - De Australische premier Anthony Albanese heeft gezegd dat hij direct een beroep zal doen op de Amerikaanse president Donald Trump vanwege de nieuwe importheffingen die vanuit Washington zijn aangekondigd. Hij noemde deze tarieven onterecht.

De Verenigde Staten kondigden deze week nieuwe importheffingen aan voor zestig handelspartners, waaronder een heffing van 12,5 procent op goederen uit Australië. De tarieven werden opgelegd na onderzoek naar het vermeende verzuim van economieën om gedwongen arbeid in toeleveringsketens te voorkomen, wat nadelig zou zijn voor Amerikaanse werknemers.

Op de vraag of hij dit onderwerp zou aankaarten bij Trump, antwoordde Albanese zondag in een interview met de Australische omroep ABC dat hij dat "absoluut" gaat doen. Australië is al in gesprek met de VS over de kwestie en zal het onderwerp "op elk niveau van de relatie tussen Australië en de Verenigde Staten aankaarten", aldus Albanese.