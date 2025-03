Premier Ontario zegt niet in te binden na hogere staalheffing VS

TORONTO (ANP) - De Canadese provincie Ontario zal niet terugdeinzen nu de Verenigde Staten importheffingen op aluminium en staal uit Canada dreigen te verdubbelen tot 50 procent. Dat verklaarde de premier van Ontario, Doug Ford, op berichtendienst X.

Ontario heft een extra belasting van 25 procent op elektriciteit die vanuit de provincie naar de aangrenzende Amerikaanse staten New York, Minnesota en Michigan gaat. Het is een vergeldingsmaatregel voor eerdere importheffingen tegen Canada die de Amerikaanse president Donald Trump invoerde. Als tegenreactie kondigde Trump weer hogere heffingen op Canadees staal en aluminium aan, die woensdag van kracht zijn.

"President Trump is een onuitgelokte handels- en tarievenoorlog begonnen tegen Amerika's trouwste vriend en bondgenoot. Zolang de dreiging van heffingen niet definitief is verdwenen, geven we ons niet gewonnen", verklaarde Ford op X. Tegen nieuwszender MSNBC zei hij dat dit niet tegen Amerikanen was gericht. "We houden van Amerikanen, ik weet dat Canadezen van Amerikanen houden", sprak hij. "Maar het spijt me voor Amerikanen dat president Trump heeft besloten de aanval te openen op ons land, op onze gezinnen en banen. Dat is onacceptabel."