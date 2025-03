Schaatser Stolz klaar om drie wereldtitels te verdedigen in Hamar

HAMAR (ANP) - Schaatser Jordan Stolz is fit om op drie afstanden te starten bij de WK afstanden in Hamar. Volgens zijn coach Bob Corby is de 20-jarige Amerikaan hersteld van de vermoeidheid waardoor hij zich afmeldde op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen anderhalve week geleden. "Hij heeft goed gerust, weer een beetje getraind en de benen komen terug", aldus de coach.

Stolz verdedigt in Noorwegen de wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter. De Amerikaan baarde twee jaar geleden opzien bij de WK afstanden in Heerenveen door op de drie afstanden goud te veroveren. Hij prolongeerde ze alle drie een jaar later in Calgary.

"Ik wil op alle drie de afstanden voor de titel gaan", zei Stolz na de training in het Vikingskipet in Hamar. Hij sprak ook geen voorkeur uit voor een van de drie afstanden. "Ze zijn allemaal even belangrijk voor me."

Ziek

Dit seizoen was Stolz lang ongeslagen, maar hij moest nota bene op zijn thuisbaan in Milwaukee de zege op de 500 meter aan de Japanner Tatsuya Shinhama laten. Na die wereldbeker in februari werd de Amerikaan ziek, waardoor hij ruim een week niet kon schaatsen.

Bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen besloot Stolz zich na de eerste dag wegens vermoeidheid terug te trekken. Zijn coach verklaarde dat de schaatser weliswaar weer hersteld was van de long- en keelontsteking, maar dat hij na de wereldbeker in Polen te hard had getraind.

"Ik had niet verwacht dat ik nadat ik de trainingen had opgepakt zo vermoeid zou raken, maar het is ergens best logisch", gaf Stolz toe. "Maar ik ben uitgerust en terug in vorm."