Waarschuwing voor verkopers paardenmelk om misleidende claims

UTRECHT (ANP) - Voedselwaakhond NVWA heeft meerdere bedrijven een waarschuwing of boete gegeven omdat zij verboden claims deden over de werking van paarden- of ezelinnenmelk. Op de websites van de bedrijven werd bijvoorbeeld beweerd dat supplementen met de melk erin corona kunnen genezen.

Ook stelden de bedrijven dat de producten symptomen van psoriasis, eczeem en allergieën kunnen genezen en voorkomen. Dit soort niet bewezen medische claims zijn verboden. Een bedrijf mag een positief verband tussen een levensmiddel en gezondheid alleen leggen als dit wetenschappelijk is onderzocht en als de Europese Unie goedkeuring geeft.

De NVWA onderzocht 29 websites die producten met paarden- of ezelinnenmelk aanbieden. Op 24 sites stonden verboden claims. Die bedrijven kregen een waarschuwing of boete en hebben de teksten op de sites moeten aanpassen. Als ze zich niet houden aan de afspraken, kan de waakhond hogere boetes opleggen.