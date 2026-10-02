President Duitse centrale bank: economie kan 1 procent groeien

ROSTOCK (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse economie kan dit jaar met 1 procent groeien, denkt de president van de Duitse centrale bank Joachim Nagel. Eerder dit jaar had de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5 procent voor de grootste economie van Europa gerekend.

"Economisch gezien ziet de situatie in Duitsland er op dit moment eigenlijk helemaal niet zo slecht uit", zei Nagel. "Het is heel goed mogelijk dat we op jaarbasis uitkomen op een reële economische groei van ongeveer 1 procent. Na drie jaar stagnatie zou dat een klein, maar belangrijk signaal zijn."

"In de eerste helft van 2026 presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht", zei Nagel bij een toespraak in Rostock. "Het herstel is ingezet. Gezien de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten is dat best opmerkelijk."

Nagels raming ligt wel lager dan de 1,3 procent die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week zeiden te verwachten. Zij gingen in het voorjaar nog uit van een groei van 0,6 procent.