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Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Trump had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. Trumps uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen.
"We gingen het nooit echt doen", zei Trump over een exportverbod. De VS dreigden met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden zou vrijgeven.
De G7-landen maakten vrijdag bekend tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar te stellen de komende vier maanden. "Europa heeft zojuist ingestemd met het vrijgeven van een enorme hoeveelheid van de ruime dieselvoorraad. Het proces zal onmiddellijk van start gaan", zei Trump vrijdag op Truth Social over die vrijgave.
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