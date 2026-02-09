ECONOMIE
Jetten hoopt stikstofcrisis met 'frisse blik' op te lossen

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 18:10
bijgewerkt om maandag, 09 februari 2026 om 18:36
anp090226167 1
Ministers die met "een frisse blik" aan hun taak beginnen, helpen bij het oplossen van onder andere de stikstofcrisis, vindt Rob Jetten. De beoogde premier verdedigt zo de voordracht van Jaimi van Essen als minister van Landbouw. De 34-jarige wethouder in Deventer heeft geen ervaring in Den Haag of met het stikstofprobleem.
Jetten wil loskomen van de "hele verhitte politieke discussie", die een paar jaar geleden is verhard onder meer door uitspraken van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. "Ik denk dat we echt vanaf dag één aan het werk kunnen," verwacht Jetten.
D66 schuift voor de post van minister van Volkshuisvesting een hoge militair naar voren, Elanor Boekholt-O'Sullivan. Daarover zegt Jetten: "Er liggen mooie plannen en ambities, maar het komt echt aan op gedisciplineerde uitvoering." Volgens hem heeft de beoogde minister al veel ervaring met ruimtelijke planning vanuit haar baan bij Defensie.
