President Lagarde: ECB in goede positie met rente

De Europese Centrale Bank (ECB) bevindt zich in een "goede positie" met het huidige renteniveau om alle economische onzekerheden het hoofd te bieden. Dat heeft ECB-president Christine Lagarde gezegd in een toelichting op het besluit om de rente in de eurozone verder te verlagen.

Het belangrijkste rentetarief staat nu op 2 procent. Sinds juni vorig jaar is de rente acht keer verlaagd om de economie te stimuleren. De inflatie zwakt volgens de ECB dit jaar af naar gemiddeld 2 procent, wat de doelstelling is van de centrale bank. "We zijn dus goed gepositioneerd bij het navigeren van de economische onzekerheden", aldus Lagarde. Het gaat dan met name om de onzekerheden door het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.