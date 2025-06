Man opgepakt voor doorrijden na dodelijke aanrijding in Den Haag

DORDRECHT (ANP) - Een 36-jarige man uit Dordrecht wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding dinsdag op de Reigersbergenweg in Den Haag. Hij is woensdag opgepakt, meldt de politie donderdagmiddag. Een 51-jarige man uit Den Haag kwam door de aanrijding om het leven.

Het zwaargewonde slachtoffer werd dinsdagochtend rond 05.10 uur gevonden in de wijk Mariahoeve en overleed later in het ziekenhuis. Onderzoek wees uit dat het vermoedelijk om een aanrijding ging en dat de automobilist was doorgereden. De verdachte kwam na uitgebreid onderzoek in beeld, aldus de politie.

De auto die mogelijk betrokken was bij de aanrijding is in beslag genomen.