Pricewise: internet in Nederland duurder dan in andere landen

Nederlandse consumenten betalen gemiddeld een stuk meer voor hun internetabonnement dan mensen in andere Europese landen, meldt prijsvergelijker Pricewise. In Roemenië, Spanje en Frankrijk is een thuisabonnement goedkoper, terwijl de kwaliteit in sommige van die landen beter is dan in Nederland.

"De meest aangevraagde internetverbinding is in ons land nog steeds 100 Mb en daarvoor betalen we fors. Zeker in vergelijking met andere landen zien we dat Nederland aan de bovengrens zit", zegt directeur Hans de Kok van Pricewise.

Een Nederlands thuisabonnement voor 100 Mb internet kost gemiddeld 43 euro per maand of 516 euro per jaar. In Italië is dit goedkoper en kost een abonnement gemiddeld 29 euro per maand. In Spanje en Frankrijk kost het maandelijks zo'n 30 euro en in Luxemburg 35 euro. Duitse consumenten betalen iets meer dan 39 euro en Belgen zijn ruim 41 euro kwijt.