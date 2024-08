Bol in haar beste vorm moet hopen op foutjes Mclaughlin-Levrone

Femke Bol is in haar beste vorm ooit, zegt bondstrainer Laurent Meuwly. Of die beste vorm haar donderdagavond het felbegeerde olympisch goud op de 400 meter horden gaat opleveren, durft hij echter niet te zeggen. Meuwly kan alleen maar hopen dat grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone in de finale ten onder gaat aan spanning en fouten.

McLaughlin-Levrone heeft misschien wel meer talent dan Bol, erkent Meuwly. De Amerikaanse is de regerend olympisch kampioene en met 50,65 de houdster van het wereldrecord. "We hebben van Sydney nog niet een race gezien die volgens plan is verlopen. Ze maakt fouten. De halve finale was een rommeltje; ik zag veertien, dan weer vijftien en soms zestien passen tussen de horden. Toch liep ze een tijd van 52,13. Als Femke zulke fouten zou maken, komt ze echt niet aan zo'n tijd."

Het kan McLaughlin-Levrone volgens Meuwly opbreken dat ze nog niet naar wens heeft gelopen. "Want in een olympische finale gaat het om de details en is het heel belangrijk dat elk detail goed wordt uitgevoerd. Tel daarbij op de spanning en de hoge verwachtingen en dan is talent soms niet genoeg. Dan kan de uitkomst wel eens anders zijn."

'Mooie show'

Over Bol heeft Meuwly geen twijfels. Hij heeft haar in de afgelopen jaren zo getraind dat ze in vloeiende stijl over de tien hekjes kan springen. "Femke heeft al haar races van dit seizoen volgens haar vaste plan gelopen en geen fout gemaakt. Haar vorm is ook duidelijk gegroeid. Op de EK in Rome liep ze 52,49 en hield ze echt niet in. Hier liep ze de halve finale met de handrem erop in 52,57. Ze is in haar beste vorm ooit. Dat zie ik op de trainingen en dat heeft ze laten zien met haar Europese record van 50,95 en met die 47,93 in de estafette."

De opdracht voor Bol is helder. Ze moet de race lopen volgens het perfecte ritme waarin ze dit seizoen al haar races heeft gelopen, zegt de Zwitserse coach. "En dan zien we wel wat de uitkomst wordt. Het wordt in ieder geval een mooie show. Nog een klein voordeel: Femke heeft al die gouden medaille van de 4x400 meter gemengde estafette. Dat kan de druk een beetje wegnemen en positieve energie geven."