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Prijs aan pomp meerdere centen omhoog door geweld Midden-Oosten

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 10:41
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EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag met meerdere centen per liter omhooggegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen woensdag flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Donald Trump heeft daarbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is.
Voor een liter Euro95 bedraagt de gemiddelde adviesprijs nu 2,532 euro, volgens cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is bijna 3 cent meer dan woensdag. De dieseladviesprijs ging evenveel omhoog, naar 2,334 euro per liter.
Het is nog wel mogelijk goedkoper te tanken. De adviesprijs wordt vaak alleen bij duurdere tankstations gerekend.
De olieprijzen zelf liepen donderdag juist weer iets terug. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is nagenoeg tot stilstand gekomen na twee dagen op rij van Amerikaanse aanvallen op Iran. Die militaire acties zijn een vergelding voor beschietingen van schepen door Iran.
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