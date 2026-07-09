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Zoveel heeft Oranje verdiend op dit WK — en zoveel staat er op het spel voor de acht kwartfinalisten

Economie
door Peter Janssen
donderdag, 09 juli 2026 om 10:18
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Nederland heeft op dit WK ongeveer 9,65 miljoen euro aan prijzengeld verdiend, plus zo’n 2 miljoen euro aan voorbereidingsbijdrage, waardoor de totale opbrengst voor de KNVB uitkomt op bijna 12 miljoen euro. Voor de acht overgebleven landen staat er nu per land minimaal circa 16 miljoen euro aan prijzengeld op het spel, oplopend tot ruim 42 miljoen euro voor de wereldkampioen, exclusief extra commerciële inkomsten.

Hoeveel heeft Oranje precies verdiend?

Nederland sneuvelde in de ronde van 32 na strafschoppen tegen Marokko. Die uitschakeling in de zestiende finales levert de KNVB 9,65 miljoen euro aan prijzengeld op.
Daarnaast keert de FIFA ongeveer 2 miljoen euro per deelnemend land uit als vergoeding voor voorbereiding en verblijf tijdens het toernooi. Opgeteld komt Oranje zo rond de 11,5 à 12 miljoen euro uit de FIFA-pot tegen dit WK. Dit is exclusief sponsorbonussen, hogere tv‑inkomsten en merchandising, waar vooral de KNVB en commerciële partners van profiteren.

Waar gaat dat geld heen?

  • Een deel gaat naar de KNVB voor organisatie, staf, jeugdopleiding en reserveringen voor toekomstige toernooien.
  • Een vast percentage wordt via een premie‑regeling uitgekeerd aan selectie en staf; exacte verdeelsleutels worden per toernooi afgesproken in cao‑achtige afspraken tussen KNVB en spelersgroep.
  • Clubs ontvangen via een apart FIFA‑programma vergoedingen voor het afstaan van spelers, los van het prijzengeld van de bond.
Een voorbeeld: stel dat ongeveer een derde van het netto‑prijzengeld richting spelers en staf gaat, dan praat je voor Oranje over een gezamenlijke bonuspot in de orde van enkele miljoenen, die dan weer over selectie en begeleiding wordt verdeeld.vi+1

De prijzenpot van het WK 2026

Het WK 2026 heeft de grootste prijzenpot ooit: naar schatting tussen de 620 en 650 miljoen euro, afhankelijk van de bron en definitieve koers. De FIFA verhoogde de totale premies ten opzichte van 2022, mede omdat de kosten voor huisvesting en reizen in de VS, Canada en Mexico fors hoger liggen.vi+3
Volgens meerdere overzichten ziet de prijzengeldladder er ongeveer zo uit (bedragen zijn in euro’s en exclusief voorbereidingsvergoeding):
FaseIndicatief bedrag per land
Groepsfase (uitschakeling)8,5–9,4 miljoen 
Laatste 32 (zestiende)ca. 9,6–10 miljoen 
Laatste 16 (achtste)ca. 12,8–13,2 miljoen 
Kwartfinale (5e–8e)ca. 16,2 miljoen 
Vierde plaatsca. 23 miljoen 
Derde plaatsca. 24,7–24,8 miljoen 
Verliezend finalistca. 28,1–28,2 miljoen 
Wereldkampioenca. 42,6–43,9 miljoen 
Daarbovenop komt voor elk land nog ongeveer 2 miljoen euro aan voorbereidingskosten.

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