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Prijs van een vast contract voor gas op hoogste niveau in 3 jaar

Economie
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 13:52
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DEN HAAG (ANP) - Consumenten die op dit moment een nieuw vast contract voor de levering van gas willen afsluiten, betalen daarvoor het hoogste tarief in de afgelopen drie jaar. Ook de tarieven van vaste contracten voor elektriciteit zijn gestegen, volgt uit een nieuwe publicatie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De tarieven voor huishoudens volgen de prijzen van gas en elektriciteit op de groothandelsmarkten. Die zijn sterk omhooggegaan, waardoor de prijzen van vaste contracten voor gas de afgelopen maand met ongeveer 4 procent zijn gestegen. De prijs van elektriciteit stijgt mee met de prijs van aardgas. De tarieven van vaste contracten voor elektriciteit zijn met ongeveer 1,5 procent gestegen ten opzichte van augustus.
De Europese gasprijs op de groothandelsmarkt is sterk gestegen door de Iranoorlog en andere spanningen in het Midden-Oosten en staat op zo'n 80 euro per megawattuur. Dat was sinds januari 2023 niet meer voorgekomen.
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