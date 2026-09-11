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OLVG: ziekenhuis mogelijk benadeeld door corruptie cardiologen

Samenleving
door Ans Vink
vrijdag, 11 september 2026 om 13:49
bijgewerkt om vrijdag, 11 september 2026 om 13:57
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 Het Amsterdamse OLVG is mogelijk benadeeld door de corruptie onder cardiologen, waar de FIOD onderzoek naar doet. "De FIOD heeft ons bekendgemaakt dat er onderzoek wordt gedaan", meldt het ziekenhuis in een verklaring.
Om hoeveel mensen het gaat en of deze nog werken bij het OLVG mag een woordvoerder van het ziekenhuis niet zeggen. "Op dit moment kunnen we nog niet meer informatie geven over het onderzoek of de mogelijke gevolgen daarvan."
De FIOD maakte donderdag bekend acht woningen en bedrijfspanden te hebben doorzocht in verschillende onderzoeken naar corruptie onder cardiologen. Uit onderzoek van Investico en Nieuwsuur blijkt dat het gaat om panden die op naam staan van zeker twee cardiologen van het OLVG-ziekenhuis en vier cardiologen die werkten bij het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis. Het vermoeden bestaat dat zij jarenlang betalingen hebben ontvangen van leveranciers van medische hulpmiddelen in ruil voor een voorkeursbehandeling bij de inkoop van hun producten.
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