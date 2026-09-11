Het eigen risico van je zorgverzekering gaat in 2027 niet omhoog naar €460, maar blijft €385. Klinkt als goed nieuws, maar dat is het niet: de zorgpremie stijgt naar verwachting van €159 naar €171,50 per maand, een stijging van €12,50 per maand oftewel €150 per jaar. Daarmee komt de gemiddelde jaarpremie voor het eerst boven de €2.000 uit.

Eigen risico blijft €385

Eerder sprak de coalitie af om het eigen risico per 2027 te verhogen naar €460. Uit gelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat die verhoging voorlopig toch niet doorgaat en wordt uitgesteld naar 2028. Het kabinet is een minderheidskabinet met 66 van de 150 zetels en heeft onvoldoende steun om de maatregel door beide Kamers te krijgen. Op dinsdag 15 september presenteert het kabinet tijdens Prinsjesdag de plannen voor 2027.

Wat je niet kwijt bent aan eigen risico, betaal je straks grotendeels terug via een hogere maandpremie. Overstappen.nl noemt het een sigaar uit eigen doos.

De premie schiet omhoog

Vergelijkingswebsite Overstappen.nl verwacht in een nieuwe prognose een gemiddelde premie van €171,50 per maand in 2027, €12,50 meer dan de huidige €159. Op jaarbasis gaat het om €150 per verzekerde. Het gemiddelde scenario van €171,50 per maand (€2.058 per jaar) geldt als de meest waarschijnlijke uitkomst. In een hoog ingeschat scenario gaat het om een maandpremie van €180, wat neerkomt op €2.160 per jaar. Vergelijkingssite Independer komt op een vergelijkbaar bedrag uit: circa €172 per maand, een toename van €156 per jaar. Daarmee sluit de prognose nauw aan bij die van Overstappen.nl.

Voor een huishouden met twee betalende volwassenen loopt de extra rekening op tot €300. Alleen voor de basisverzekering. Het gaat om een prognose en niet om definitieve premies.

Waarom nu zo fors

De afgelopen twee jaar bleef de stijging beperkt. Volgens zorgverzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl kwam dat door een eenmalige meevaller in het Zorgverzekeringsfonds. Een belangrijke oorzaak van de verwachte stijging is het verdwijnen van die meevaller. Mede door geld uit dit fonds bleef de zorgpremie in 2026 vrijwel ongewijzigd. Independer verwacht dat dit bedrag in 2027 alsnog grotendeels in de premie terechtkomt.

Bovenop die wegvallende buffer komen structurele kostenstijgers: loonstijgingen in de zorg, vergrijzing, groei van de zorgvraag en hogere kosten voor medicijnen en technologie. Een hoger eigen risico had de premiestijging kunnen dempen, omdat verzekerden dan meer zorgkosten zelf zouden betalen. Nu dat niet gebeurt, komt de volledige druk op de maandpremie terecht.

Van €1.284 naar €2.058 in zeven jaar

In 2020 betaalden consumenten gemiddeld nog €1.284 per jaar voor hun zorgverzekering. Vooral in 2023 en 2024 liep de premie snel op. In 2024 kwam de gemiddelde jaarpremie uit op €1.824. De afgelopen twee jaar bleef de stijging beperkt en kwam er in totaal nog €84 bij. Met de verwachte sprong naar €2.058 in 2027 is die adempauze voorbij.

Wat je kunt doen

Zorgverzekeraars stellen hun premies voor 2027 zelf vast en maken die uiterlijk 12 november 2026 bekend. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basispolis is €511 per jaar, voor exact dezelfde dekking. Wie voor 31 december overstapt, hoeft de oude verzekering niet zelf op te zeggen.

De verwachting is dat de zorgtoeslag in 2027 stijgt om de premiestijging te compenseren, maar die vergoeding zal waarschijnlijk niet alle extra kosten dekken. Daarnaast is er vanaf 2027 circa €350 miljoen compensatie gereserveerd voor mensen met een chronische aandoening.

Het eigen risico staat stil. De premie niet. Of je in 2027 zorg nodig hebt of niet: je betaalt hoe dan ook meer.