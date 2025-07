Inspecties: personeelstekort jeugdinrichtingen leidt tot risico's

DEN HAAG (ANP) - De personeelstekorten in justitiële jeugdinrichtingen zijn recent nog verder opgelopen door de strenge regels voor de inhuur van zelfstandigen. Drie inspectiediensten waarschuwen dat dit leidt tot "risico's voor de veiligheid van werknemers en jongeren". Ook de behandeling en opvoeding van jongeren die in zo'n inrichting verblijven komt in het geding door het stijgende gebrek aan medewerkers, signaleren de Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de onderwijsinspectie.

De inspecties roepen staatssecretaris Teun Struycken op "met spoed te zorgen dat er vakbekwaam personeel is, dat er voldoende hoog beveiligde plekken voor de jongeren beschikbaar zijn en dat de financiering passend is".

Momenteel verblijven zo'n 480 jongeren in de inrichtingen. Daarvan zijn er zes en die kampen al jaren met tekorten. Die worden dus verergerd doordat zzp'ers niet meer worden ingehuurd, omdat de Belastingdienst ze mogelijk als verkapte werknemers zal zien.