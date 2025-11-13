Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

Wintersport is populair, en steeds duurder. maar wie deze winter de pistes op wil, zal merken dat de prijzen enorm uiteenlopen. Uit de jaarlijkse skiprijsindex van Holidu blijken de verschillen tussen Europese skibestemmingen op te lopen tot wel 85%. Maar waar ski je voordelig, en waar betaal je het meest?

De 10 goedkoopste:

1. Artouste (Laruns), Frankrijk

Totaal: 43,50 euro per dag

Skipas: 24 euro (hoog- en laagseizoen)

Verblijf: 23 euro (hoogseizoen) en 16 euro (laagseizoen)

Pistes: 27 km

2. Lans en Vercors (Frankrijk)

Totaal: 44,20 euro per dag

Skipas: 24 euro (hoogseizoen) en 20,40 euro (laagseizoen)

Verblijf: 28 euro (hoogseizoen) en 16 euro (laagseizoen)

Pistes: 23 km

3. Réallon, Frankrijk

Totaal: 45 euro per dag

Skipas: 29 euro (hoog- en laagseizoen)

Verblijf: 18 euro (hoogseizoen) en 14 euro (laagseizoen)

Pistes: 30 km

De rest van de top 10

4. Autrans – La Sure in Frankrijk: 45,50 euro per dag, 20 km pistes

5. Roubion les Buisses in Frankrijk: 47 euro per dag, 30 km pistes

6. Hautacam, Argelès-Gazost in Frankrijk: 48 euro per dag, 26 km pistes

7. Gresse en Vercors in Frankrijk: 48,50 euro per dag, 20 km pistes

8. Crévoux in Frankrijk: 49,50 euro per dag, 21,50 km pistes

9. Le Collet d’Allevard in Frankrijk: 51,25 euro per dag, 35 km pistes

10. Saint-Léger-les-Mélèzes in Frankrijk: 51,50 euro per dag, 24 km pistes

De duurste skigebieden:

Oostenrijk, Italië en Zwitserland Aan de andere kant van het spectrum staat Obergurgl-Hochgurgl in Oostenrijk, waar de dagprijs oploopt tot €287 per persoon. Ook het mondaine Cortina d’Ampezzo (Italië, €279,50) en Zermatt (Zwitserland, €273) behoren tot de duurste plekken van Europa. Hier betaal je fors meer voor luxe accommodatie, sneeuwzekerheid en een uitgebreid piste-aanbod.

Waarom zijn de verschillen zo groot?

Het type accommodatie (chalets vs. hotels/pensions) maakt veel uit.

De grootte van het skigebied en sneeuwcondities: Meer pistekilometers en gegarandeerde sneeuw betekenen steilere prijzen.

Lokale prijsstijgingen, vooral in Oostenrijk (+10% dit jaar).

Evenementen als de Olympische Winterspelen stuwen de prijzen in populaire Italiaanse oorden omhoog.

Tip voor de slimme skiër: Kies bewust! Wie niet per se een enorm gebied of luxe zoekt, kan veel besparen. Vergeet niet ook naar prijzen voor eten, drinken en vervoer te kijken: die zitten vaak niet in de dagprijs verwerkt. In Franse restaurants scoor je regelmatig een driegangenmenu voor €40.