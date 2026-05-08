Prijzen aan de pomp dalen verder door lagere olieprijs

Economie
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 10:44
EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief UnitedConsumers meldt dat de prijs van een liter benzine met 1,1 cent is gedaald tot 2,617 euro. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot 2,521 euro per liter.
Woensdag stond de adviesprijs van een liter benzine nog op een recordhoogte. De prijzen worden overigens alleen bij de tankstations langs de snelweg gevraagd, bij andere stations zijn ze vaak lager.
De olieprijzen gingen woensdag flink naar beneden en doken onder de 100 euro per vat. Dat kwam door een bericht van het Amerikaanse nieuwsmedium Axios dat de Verenigde Staten dichtbij een conceptovereenkomst met Iran over een einde aan de vijandelijkheden denken te zijn. De prijs van een vat Brentolie was vrijdag een fractie hoger op 100,1 euro per vat. Voor Amerikaanse olie zakte de prijs met 0,4 procent tot 94,4 euro per vat.
