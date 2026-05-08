Voedselprijzen op hoogste niveau in drie jaar door Iranoorlog

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 10:54
ROME (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan drie jaar, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel.
De FAO-voedselprijsindex, die als wereldwijde graadmeter voor de voedselprijzen geldt, steeg in april met 1,6 procent, met name door hogere prijzen voor plantaardige olie, vlees en granen. De prijzen stegen daarmee voor de derde maand op rij. Tot begin dit jaar wees de index juist op prijsdalingen.
De index meet de kosten van grondstoffen voor voeding in plaats van de verkoopprijzen. Dat betekent dat er nog enige vertraging is voordat een prijsstijging van de boer de consument bereikt. Een stijging van de index vergroot wel de kans op hogere prijzen voor voeding die consumenten in de winkels betalen.
