Hermans: alle mensen aan boord KLM-vlucht worden gemonitord

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 10:39
DEN HAAG (ANP) - Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus kortstondig aanwezig was, worden in de gaten gehouden, zegt minister Sophie Hermans (Volksgezondheid). "Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee en er wordt gemonitord of er bij hen klachten ontstaan."
Het vliegtuig vertrok op 25 april uit Zuid-Afrika. De 69-jarige Nederlandse vrouw overleed een dag later. Zij zat eerder op het cruiseschip m/v Hondius.
Volgens Hermans wordt een plan gemaakt voor de tien Nederlanders die nog aan boord zijn van het cruiseschip dat dit weekend bij Tenerife aankomt. Daar gaan de mensen van boord.
"Het is het allerbelangrijkste dat de mensen die straks van het schip komen en terugkomen naar Nederland, goed in beeld houden of zij klachten hebben of klachten ontwikkelen", zegt Hermans. "En wat voor maatregelen kunnen we dan nemen om te zorgen dat zij niet nog met andere mensen in contact komen?" Of ze in isolatie moeten, kan de minister nog niet zeggen.
