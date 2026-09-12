ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Prijzen aan de pomp iets omhoog, diesel klimt naar recordhoogte

Economie
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 9:49
anp120926056 1
Volg ons op Google Nieuws
EINDHOVEN (ANP) - Diesel tanken is zaterdag iets duurder geworden in Nederland. Uit cijfers van UnitedConsumers komt naar voren dat de gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is gestegen naar 2,725 euro, bijna 2 cent meer dan vrijdag. De gemiddelde benzineprijs is volgens het consumentenvoordeelplatform ook iets toegenomen tot 2,702 euro.
De brandstofprijzen reageren op de ontwikkeling van de olieprijzen. Die zijn flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Donderdag steeg de prijs van een vat Brentolie naar het hoogste niveau sinds mei. Dat volgde op berichten dat de Houthi's de Jemenitische stad Mokha hebben ingenomen. De door Iran gesteunde rebellengroep rukt hiermee op richting de strategische zeestraat Bab al-Mandeb, die sinds de oorlog belangrijk is geworden voor het olievervoer uit Saudi-Arabië. Vrijdag namen de olieprijzen weer wat af.
De dieselprijs nadert het record van bijna 2,82 euro per liter uit april.
loading

POPULAIR NIEUWS

264829852_m

Onder Italië gebeurt iets vreemds: de aardkorst gaat er langzaam open als een rits

fles autoband

Waait deze nieuwe dieventruc over naar Nederland?

goede-doelen-logos-collage

Zoveel verdienen de directeuren van de bekendste goede doelen

311286557_m

Het meest onverwoestbare diertje ter wereld blijkt toch een zwakke plek te hebben

gandr-collage (2)

Sjeik betaalt hotelrekening van bijna half miljoen niet: Dorchester mag zijn Ferrari-Fiat verkopen

168673208_m

Nog één keer die zomer: dinsdag wordt het weer warm

Loading