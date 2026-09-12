Prijzen aan de pomp iets omhoog, diesel klimt naar recordhoogte

EINDHOVEN (ANP) - Diesel tanken is zaterdag iets duurder geworden in Nederland. Uit cijfers van UnitedConsumers komt naar voren dat de gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is gestegen naar 2,725 euro, bijna 2 cent meer dan vrijdag. De gemiddelde benzineprijs is volgens het consumentenvoordeelplatform ook iets toegenomen tot 2,702 euro.

De brandstofprijzen reageren op de ontwikkeling van de olieprijzen. Die zijn flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Donderdag steeg de prijs van een vat Brentolie naar het hoogste niveau sinds mei. Dat volgde op berichten dat de Houthi's de Jemenitische stad Mokha hebben ingenomen. De door Iran gesteunde rebellengroep rukt hiermee op richting de strategische zeestraat Bab al-Mandeb, die sinds de oorlog belangrijk is geworden voor het olievervoer uit Saudi-Arabië. Vrijdag namen de olieprijzen weer wat af.

De dieselprijs nadert het record van bijna 2,82 euro per liter uit april.