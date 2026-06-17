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Arib legt geschil met presidium Tweede Kamer bij na mediation

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 10:32
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DEN HAAG (ANP) - Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib heeft haar conflict met het presidium van de Tweede Kamer bijgelegd, schrijft de huidige voorzitter Thom van Campen in een brief. Het conflict ging over het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Arib liet instellen na twee anonieme brieven over haar gedrag. Na mediation zijn Arib en het presidium tot een oplossing gekomen.
Het hoger beroep dat nog liep, is daarmee van tafel. "Hiermee komt de procedure voor alle betrokken partijen tot een einde", schrijft Van Campen.
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