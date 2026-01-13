Prijzen bungalowparken drukken inflatie in december

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in december gemiddeld 2,8 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie daalde daarmee licht vergeleken met de 2,9 procent in november.

De daling van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark. In december was een verblijf in bungalowparken 4,5 procent goedkoper dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. In november bedroeg die prijsdaling 0,3 procent. Ook de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een drukkend effect op de ontwikkeling van de inflatie.

In vergelijking met november lagen de consumentenprijzen in december op vrijwel hetzelfde niveau. Over heel 2025 bedroeg de inflatie volgens het CBS 3,3 procent. Ook in 2024 werd het dagelijks leven 3,3 procent duurder.