Brand in centrum Leeuwarden grotendeels onder controle

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 6:34

LEEUWARDEN (ANP) - De brandweer heeft de situatie in de Grote Hoogstraat in de historische binnenstad van Leeuwarden grotendeels onder controle, meldt de Veiligheidsregio Fryslân dinsdagochtend. Het grootste deel van de brand is geblust; wel zijn er nog enkele kleine vuurhaarden waar de brandweer lastig bij kan komen.
De brand brak in de nacht van maandag op dinsdag uit in een pand met op de begane grond een horecazaak. Op de eerste verdieping wonen geen mensen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.
Door de brand staan de voor- en achtergevel van het pand op instorten. Eerder zei de brandweer in te zetten op behoud van de naastgelegen panden.
Bewoners van omliggende panden zijn in een nabijgelegen hotel opgevangen.
