Prijzen vliegtickets en bungalowparken stuwen inflatie

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in april gemiddeld 4,1 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie liep daarmee op ten opzichte van de 3,7 procent in maart.

De prijzen van vliegtickets droegen het meest bij aan de stijging van de inflatie. In april waren internationale vluchten 20,8 procent duurder dan een jaar geleden. In maart waren vluchten nog 1,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ook de prijzen van een verblijf in bungalowparken hadden een opwaarts effect op de inflatie. April 2025 telde meer vakantiedagen dan april 2024, doordat de meivakantie vroeg viel.