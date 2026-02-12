ECONOMIE
Prijzen voeding en alcoholvrije dranken drukken inflatie

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 7:01
anp120226039 1
DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in januari gemiddeld 2,4 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie nam daarmee flink af ten opzichte van de 2,8 procent in december.
De daling van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. Deze waren in januari 2 procent duurder dan een jaar eerder, in december was dit nog 3,3 procent. Ook de prijsontwikkeling van kleding en schoenen droeg bij aan de daling. In januari waren kleding en schoenen 0,5 procent goedkoper dan in dezelfde maand het jaar daarvoor, in december was er een prijsstijging van 1 procent. De prijsontwikkeling van tandheelkundige diensten had eveneens een drukkend effect op de inflatie.
In vergelijking met december daalden de consumentenprijzen in januari met 0,7 procent.
