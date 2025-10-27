ECONOMIE
Niet mogelijk om ov-fiets NS te huren door landelijke storing

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 8:59
anp271025069 1
UTRECHT (ANP) - Door een IT-storing kunnen mensen momenteel geen ov-fietsen huren bij de NS. Een woordvoerder van de NS bevestigt na berichtgeving van het AD dat alle uitgiftepunten in Nederland hier last van hebben.
Het is wel mogelijk om ov-fietsen terug te brengen. De NS is nog op zoek naar de oorzaak van de storing. "Daardoor weten we nog niet hoelang dit gaat duren", aldus de woordvoerder.
Het scheelt dat het "momenteel rotweer is om te fietsen", zegt hij. "Daardoor zijn er hopelijk niet al te veel mensen die een fiets willen huren."
