Problemen met pinnen bij ING en Triodos

Economie
door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 13:21
AMSTERDAM (ANP) - Klanten van ING en Triodos hebben zaterdagochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing nu voorbij.
Een woordvoerder van ING zegt dat de bank de situatie goed in de gaten houdt en in gesprek is met de externe partij. "We bieden onze excuses aan voor het ongemak", voegt hij eraan toe.
Op de site allestoringen.nl, waar mensen storingen kunnen melden, is na 11.30 uur een duidelijke stijging te zien in het aantal meldingen van storingen die met ING te maken hebben.
Google Pay
Ook over Triodos werd rond dat tijdstip vaker geklaagd. Een klant van die bank meldde niet te kunnen pinnen. In de bankapp van Triodos stond dat er een storing met betaalpassen gaande was. Ook bij geldautomaten en betalingen via Google Pay waren er problemen.
Een woordvoerder van Triodos bevestigt dat het probleem bij een derde partij lag. "Maar we zien nu weer pinbetalingen binnenkomen, dus de situatie lijkt te verbeteren", zegt hij.
