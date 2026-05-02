Israël neemt twee opvarenden Gaza-flotilla mee voor ondervraging

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 13:20
JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat twee opvarenden van de vloot die richting Gaza voer met hulpgoederen, naar Israël zijn gebracht voor verhoor. Eerder werd via de sociale media van de Global Sumud Flotilla bekendgemaakt dat alle activisten waren vrijgelaten op het Griekse eiland Kreta, behalve twee van de organisatoren.
De organisatie riep eerder op tot de vrijlating van de Spaans-Palestijnse Saif Abukeshek en de Braziliaanse Thiago Ávila. Israël zegt dat een van de activisten werkt voor een organisatie die onder sancties van de Verenigde Staten staat, en dat de ander wordt verdacht van "illegale activiteiten". Ze zullen worden ondervraagd door de politie en zullen consulair bezoek ontvangen van vertegenwoordigers van hun landen, aldus het ministerie.
Ook bij eerdere pogingen om Gaza per boot te bereiken werden activisten naar Israël gebracht. Zij zeiden toen slecht te zijn behandeld terwijl ze daar werden vastgehouden.
