Verstappen klokt derde tijd in eerste vrije training Singapore

SINGAPORE (ANP) - Max Verstappen heeft de derde tijd gereden bij de eerste vrije training in Singapore. De Nederlandse Formule 1-coureur klokte een tijd van 1.31,392 op het stratencircuit. De Spanjaard Fernando Alonso was in zijn Aston Martin de snelste met ruim twee tienden voorsprong op Verstappen. Ferrari-coureur Charles Leclerc zette de tweede tijd neer.

Verstappen wist nog nooit te winnen in Singapore. De GP staat bekend als één van de zwaarste van alle 24 races. Het Marina Bay Street Circuit is met de vele hobbels en bobbels traditioneel lastig voor de Red Bull van Verstappen.