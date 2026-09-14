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Producent Wegovy en Ozempic verandert naam in Novo

Economie
door anp
maandag, 14 september 2026 om 11:02
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KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De Deense farmaceut Novo Nordisk, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, gaat zijn naam veranderen in Novo. Volgens het bedrijf moet dit de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast.
De wortels van Novo Nordisk gaan terug tot 1923. Het bedrijf werd in dat jaar opgericht als Nordisk Insulinlaboratorium. Twee jaar later richtten voormalige werknemers het rivaliserende bedrijf Novo Terapeutisk Laboratorium op. De twee bedrijven fuseerden in 1989 tot Novo Nordisk. De juridische naam van het bedrijf blijft wel gewoon Novo Nordisk.
Het Deense concern is in een felle concurrentiestrijd verwikkeld op de markt voor obesitasmiddelen met het Amerikaanse Lilly. Dat bedrijf heeft op zijn marketingproducten de naam afgekort tot Lilly van het oorspronkelijke Eli Lilly. Ook hier blijft de juridische naam wel Eli Lilly.
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