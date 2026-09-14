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Revolut: beperkt aantal klanten geraakt door fraudepoging

Economie
door anp
maandag, 14 september 2026 om 11:04
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AMSTERDAM (ANP) - Een "beperkt aantal" klanten van Revolut is getroffen door een recente fraudepoging bij de onlinebank. Daarbij gebruikte een onbevoegde partij het e-mailadres van "een legitieme overheidsinstantie" om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Dat bevestigt een woordvoerder van de onlinebank na onderzoek van BNR Nieuwsradio.
Uit het onderzoek van BNR blijkt dat Revolut ook gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft overhandigd. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. De woordvoerder van Revolut zegt nog geen informatie over het aantal getroffen klanten en de buitgemaakte data te kunnen delen. Het geld van klanten en de systemen van Revolut zijn volgens de onlinebank niet aangetast.
Revolut laat weten het e-mailadres waarmee de bank is benaderd "onmiddellijk" te hebben geblokkeerd en contact te hebben opgenomen met de getroffen klanten "om hen te informeren en ondersteuning te bieden".
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