Productie Duitse industrie stijgt onverwacht door autosector

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De productie in de kwakkelende Duitse industrie is in november onverwacht gegroeid. De stijging werd vooral gedreven door een verbetering van de activiteit in de belangrijke auto-industrie. De groei is een opsteker voor de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Volgens het statistiekbureau Destatis groeide de industriële productie met 0,8 procent in vergelijking met een maand eerder. De productie nam daarmee voor de derde maand op rij toe. Dat was voor het eerst sinds de opleving die volgde op de opheffing van de coronalockdown in 2021. Economen hadden voor november gerekend op een daling van 0,7 procent. Voor oktober werd de groei opwaarts bijgesteld tot 2 procent.

Naast de omvangrijke autosector groeide ook bij machinebouwbedrijven de productie. Deze stijgingen hielpen een daling in de energieproductie te compenseren. Volgens ING-econoom Carsten Brzeski leveren de productiecijfers meer bewijs voor een herstel van de Duitse industrie in de laatste maanden van 2025.

Importheffingen

"Het economische probleemkind van Europa heeft eindelijk positief nieuws gebracht", aldus Brzeski. Het herstel moet volgens hem echter niet worden verward met een structurele verbetering. "De structurele tegenwind, zoals geopolitieke verschuivingen en de veranderende rol van China in de wereldeconomie, blijft een ernstige uitdaging voor de Duitse industrie."

Ook hebben de Amerikaanse importheffingen en de sterkere eurokoers de Duitse export in november afgeremd. Volgens Destatis daalde de uitvoer met 2,5 procent, na een daling van 0,1 procent in oktober. De import herstelde wat en steeg met 0,8 procent, na een daling van 1,2 procent in oktober. Het Duitse handelsoverschot kromp daardoor tot 13,1 miljard euro.