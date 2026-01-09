Trump: geen nieuwe aanval tegen Venezuela

WASHINGTON (ANP) - De VS hebben plannen voor een mogelijke nieuwe aanval gericht tegen Venezuela teruggedraaid. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Amerikaanse staatshoofd hangt het besluit samen met de bereidheid tot samenwerking die het Zuid-Amerikaanse land heeft laten zien sinds de operatie waarbij president Nicolás Maduro gevangen werd genomen, begin januari.

In een bericht op Truth Social schrijft Trump dat Venezuela "grote aantallen" politieke gevangenen gratie verleent als handreiking aan de VS. Hij noemt dat een "zeer belangrijk en slim gebaar", om eraan toe te voegen dat de VS en Venezuela nauw samenwerken, "met name wat betreft wederopbouw van de olie- en gasinfrastructuur". Die moet volgens Trump "veel groter, beter en moderner" worden.