Bijna 175.000 euro ingezameld door Stadsherstel voor Vondelkerk

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 11:02
AMSTERDAM (ANP) - De teller van de inzamelingsactie van Stadsherstel voor de verwoeste Vondelkerk in Amsterdam staat vrijdagochtend op 174.924 euro. Afgelopen dinsdag ging het nog om 112.652 euro. Het geld komt van 2820 donateurs.
Bij de kerk woedde tijdens oud en nieuw een grote brand. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Omwonenden zeiden dat er vuurwerk in het spel was.
Het geld van de nog lopende actie is bedoeld voor het herstel van de kerk. Het is niet de enige actie. Stichting Hart voor het Vondelpark haalde eerder ruim 10.000 euro op en een crowdfundactie op de website GoFundMe staat inmiddels op ruim 32.000 euro.
Zanger Dotan liet donderdag weten in mei een concert te geven waarmee hij geld ophaalt voor de wederopbouw van de kerk.
