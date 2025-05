Productie industrie groeit opnieuw in maart

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse industrie heeft in maart opnieuw meer geproduceerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de industriële productie 1,3 procent hoger dan in maart 2024. Het is de derde opeenvolgende productiestijging van de industrie, na anderhalf jaar van dalingen.

Volgens het CBS produceerde bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie in maart meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches liet de branche reparatie en installatie van machines de grootste productiestijging zien. De transportmiddelenindustrie kende opnieuw de grootste daling.